شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وذلك في أعقاب تصريحاته لقيادات يهودية في نيويورك بأن على الفلسطينيين أن يقبلوا المبادرة الأمريكية للسلام وإلا عليهم أن يكفوا عن الشكوى.

وقالت “عويس” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تسريبات لابن سلمان: على الفلسطينيين القبول أو فليصمتوا [email protected] تريد كسب الاسرائيليين؟ انت حرّ! لكن إدفع من جيبك وليس من جيب الفلسطينيين وإلا فلتصمت!”.

تسريبات لابن سلمان: على الفلسطينيين القبول أو فليصمتوا [email protected]

تريد كسب الاسرائيليين؟ انت حرّ! لكن إدفع من جيبك وليس من جيب الفلسطينيين وإلا فلتصمت! https://t.co/UT3dZfCuT8 — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) April 29, 2018

وأضافت في تدوينة أخرى متسائلة:” هل سمع ولي عهد السعودي بشي اسمه استيطان لم يتوقف للآن بالضفة الغربية؟ إذا سمع: كارثة واذا لم يسمع: كوارث!”.

هل سمع ولي عهد السعودي بشي اسمه استيطان لم يتوقف للآن بالضفة الغربية؟ إذا سمع: كارثة واذا لم يسمع: كوارث! https://t.co/byE0NVATYt — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) April 29, 2018

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية قد كشفت تسريبات عن لقاء جمع مؤخرا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ببعض رؤساء المنظمات اليهودية الرئيسية في نيويورك، وقالت إنه طالب الفلسطينيين بقبول ما يُعرض عليهم من تسويات، فيما تستعد واشنطن لتقديم خطة تندرج ضمن ما يطلق عليها “صفقة القرن”.

وذكرت القناة أن ابن سلمان قال خلال اللقاء الذي عقد في 27 مارس/آذار الماضي إن القيادة الفلسطينية فوتت العديد من الفرص خلال العقود الأربعة الماضية، ورفضت كل المقترحات التي قُدمت لها.

كما قال إن الوقت قد حان كي يقبل الفلسطينيون ما يعرض عليهم، وأن يعودوا لطاولة المفاوضات وإلا فليصمتوا وليتوقفوا عن التذمر. وكشفت التسريبات أن ابن سلمان وجّه خلال اللقاء انتقادات لاذعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن ولي العهد السعودي قوله إن القضية الفلسطينية ليست في سلم أولويات الحكومة ولا الرأي العام في السعودية، وأن هناك قضايا أكثر إلحاحا وأهمية كإيران.

من جهته، أورد موقع “إكسيوس” الإخباري الأميركي مضمون التسريبات استنادا إلى مصادر إسرائيلية وأميركية اطلعت على ما دار في اللقاء الذي عقد في إطار زيارة مطولة لولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة.

ونقل عن مصدر اطلع على فحوى الاجتماع أن تعليقات ابن سلمان بشأن القضية الفلسطينية أسعدت مسؤولي المنظمات اليهودية الأميركية.

وتواترت في الأشهر الأخيرة تقارير عن دعم سعودي لما يوصف إعلاميا بـ”صفقة القرن”، وهي خطة توشك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إعلانها، وتتضمن مقترحا لتسوية وفق الرؤية الإسرائيلية، ويشمل ذلك دولة فلسطينية على مساحة محدودة من الضفة الغربية دون القدس المحتلة.