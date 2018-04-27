خليفة حفتر في أول ظهور له بعد مرضه

تداول ناشطون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا للجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر في أول ظهور له عقب شائعات وفاته بعد أزمة صحية مفاجئة تعرض لها، حيث كشف حقيقة مرضه ووضعه الصحي أمام حشد من الحضور.

وبحسب الفيديو الذي أذاعته قناة “الحدث الليبية” المقربة من الجنرال الليبي أمام جمع من العسكريين، قال “حفتر”: “إننا لن نقف حتى نحقق ما استشهد من أجله الرجال في ميادين القتال”.

وعن وضعه الصحي، قال:”أطمئن الجميع أنني بصحة جيدة، ولست مسؤولا بالرد عن الترهات التي أطلقتها جماعات كانت تعتقد أنها تصل لمرادها.”

وأعلنت القيادة العامة لقوات حفتر، الخميس، عن وصوله إلى مطار “بنينا” الدولي في مدينة بنغازي شرقي البلاد، قادما من القاهرة.

وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة لقوات الجنرال المتمرد في بيان صحفي، إن “المشير خليفة حفتر وصل إلى مدينة بنغازي، بمطار بنينا الدولي، بسلامة الله وحفظه، قادما من جمهورية مصر العربية”.

وأضاف البيان أنه “كان في استقباله على أرض مطار بنينا بنغازي الدولي وفد رفيع المستوى من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية من كامل ربوع ليبيا، بالإضافة إلى أعيان ومشائخ القبائل الليبية”.

ومضى البيان “جاء ذلك وسط احتفالات شعبية كبيرة تشهدها مدينة بنغازي، وباقي المدن الليبية الأخرى احتفالا بقدومه إلى أرض الوطن”.

وكانت تقارير عديدة قد تداولت صورا ومقاطع فيديو لوصول حفتر إلى بنغازي، من رحلة علاج استمرت لنحو أسبوعين في العاصمة باريس.

يذكر أن تقارير عديدة تحدثت في الفترة الأخيرة عن الحالة الصحية للمشير خليفة حفتر، وأشارت إلى تدهور حالته الصحية، وربما دخوله في غيبوبة، وحتى وفاته.