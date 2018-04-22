استنكرت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر، بيان نظيرتها الإماراتية، والذي يتهم قطر بتهديد الأمن والسلامة الجوية، مؤكدة أن الدوحة ملتزمة بأعلى معايير الجودة في المحافظة على معايير الأمن والسلامة للطيران المدني.

جاء ذلك رداً على المزاعم الإماراتية بشأن اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية تتبع أبو ظبي، الأحد.

وقال بيان الهيئة العامة للطيران المدني القطرية: “ما فتئت دولة الإمارات العربية المتحدة مع الأسف الشديد تتلاعب بالحقائق بقصد تأجيج وتضليل المجتمع الدولي وبيان اليوم هو خير دليل على ذلك فالحقيقة هي أن الطائرة العسكرية القطرية كانت محلقةً باتجاه شمال شرقيّ دولة قطر في مهمة معروفة لدى مقدم الخدمات الملاحية في مملكة البحرين إثر دخول طائرة عسكرية إماراتية المياه القطرية دون أخذ إذن مسبق من دولة قطر وفِي خطّ سير مقارب لخطّ سير الطائرة المدنية الإماراتية المشار إليها في بيان هيئة الطيران الإمارتية”.

وأكدت البيان أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تتعمد فيها الإمارات إرسال طائرات عسكرية إماراتية للمرور في الأجواء بالتزامن مع مرور طائرات مدنية إماراتية دون أخذ الإذن من الجهات المعنية في دولة قطر على الرغم من النداءات المتكررة لمقدم الخدمات الملاحية في مملكة البحرين للتنسيق في هذا الصدد وهو عمل غير مسؤل من دولة الامارات ومملكة البحرين.

وعدّت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية أن “تتالي الشكاوى المفتعلة التي تصدر عن هيئة الطيران المدني بدولة الإمارات مصحوبةً بزخم إعلامي ما هي إلا محاولات غير موفقة للفت الأنظار بعيدا عن اختراقات طائراتها العسكرية المتعددة للأجواء القطرية منذ بداية الأزمة في يونيو ٢٠١٧ وبقصد التشويش على ملف شكاوى دولة قطر في منظمة الآيكاو والذي سيتمّ البتّ فيه خلال الشهرين القادمين”.

وقال البيان: “من ناحية ثانية فإن استمرار مقدم خدمات الملاحة الجوية في مملكة البحرين في عدم المهنية وعدم التجاوب والانحياز في الوقت الذي يفترض فيه الحياد في تقديم خدماته كونه المكلف بإدارة عملية الملاحة في هذه المنطقة لهو مدعاة للقلق والاستنكار لا سيما أن الأمر متعلق بتطبيق معايير دولية تستهدف أمن وسلامة المدنيين”.

وختم بيان الهيئة القطرية بالقول: “حريّ بكلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين التعامل مع قطاع الملاحة الجوية بمهنية وجدية ومسؤولية بعيدا عن عمليات التسييس كما تناشد هيئة الطيران المدني بدولة قطر الجهات المعنية في كلا الدولتين بالنأي عن التجاذبات السياسية والإعلامية وإعلاء المهنية على كل الاعتبارات الأخرى”.