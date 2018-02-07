نشر حساب Pear Video على منصة المقاطع المصوّرة Miaopai، فيديو لأمّ صينية شابّة قررت بيع حليب ثدييها في الشارع لجمع أموال من أجل سداد الفواتير الطبية لابنتها المريضة.

وشرحت الأم والزوج حاجتهما لما لا يقل عن 100.000 يوان صيني (ما يعادل نحو 15.891 دولاراً أمريكياً)، من أجل طفلتهما المُحتجزة في العناية المركزّة.

وتقول الأم إنها تبيع حليب ثدييها لجمع المال بسرعة، لأن إحدى ابنتيها التوأم مُحتجزة في وحدة العناية المركزة بمستشفى الشعب في منطقة باوان، بمدينة شنتشن.

وأوضح الزوج أنهما مدينان للمستشفى “بمئات الآلاف من اليوانات” حسب وصفه، وأضاف أن “الطبيب قال إنه بمجرّد علاج الطفلة، ينبغي علينا الاستعداد لدفع 100.000 يوان (ما يعادل 15.891 دولاراً أمريكياً)”.

ويشار إلى أن هناك انتقادات موجهة إلى خدمات الرعاية الصحية في الصين في السنوات الأخيرة، حيث تفوق الحاجة إلى الخدمات الصحية قدرة المراكز الطبية، وسط مزاعم بأن الناس يدفعون مبالغ إضافية لتخطّي الطوابير.

وقد شوهِد المقطع الذي تم تصويره في حديقة الأطفال الواقعة بوسط مدينة شنتشن، أكثر من 2.4 مليون مرّة، ونال أكثر من 5000 تعليق منذ أن تمت مشاركته على منصّة التواصل الاجتماعي الصينية “سينا ويبو”.