وجهت الفنانة الإماراتية “أحلام” تهنئة حارة للأمير السعودي الوليد بن طلال بمناسبة الإفراج عنه من فندق “الريتز كارلتون” بعد احتجازه لمدة تجاوزت الشهرين.

وقالت “أحلام” في تدوينة لها عبر حسابها لموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” نورت الدنيا كلها بعد عمري الامير الوليد بن طلال #الحمد_لله يازين هالاخبار الطيبه ياااااارب لك الحمد والشكر”.

نورت الدنيا كلها بعد عمري الامير الوليد بن طلال #الحمد_لله يازين هالاخبار الطيبه 😩😩😩😭😭😭💕💕💕💕💕💕 ياااااارب لك الحمد والشكر #الوليد_بن_طلال — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) January 27, 2018

وعبر موقع الصور العالمي “انستغرام” نشرت الفنانة “أحلام” صورة سبق وان جمعتها مع الأمير الوليد بن طلال، معبرة عن فرحها بخروجه من محنته.

وأفرجت السلطات السعودية، السبت، عن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، بعد أن احتجز في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض ما يزيد على شهرين مع عشرات المشتبه بهم الآخرين، بينهم أمراء ووزراء حاليون في قضايا تتعلق بالفساد.

وقال مصدر حكوميّ سعودي إنه تمت موافقة النائب العام السعودي على التسوية التي تم التوصل إليها مع الأمير الوليد بن طلال.وعاد الأمير في الساعة 11 من صباح السبت إلى بيته.

وكان الأمير محتجزا منذ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني مع عشرات آخرين ضمن خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإحكام قبضته بالمملكة.

وقبيل إطلاق سراحه انتشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للوليد بن طلال وهو يشرح ظروف اعتقاله في فندق الريتز كارليتون.