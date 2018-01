، شمس: الأتراك أكثر ناس يكرهون العرب ويقولون عن العرب غنم … سؤال للي مسافرين تركيا: هل فعلا الأتراك يكرهون العرب؟؟ انا سمعت مواقف كثيره من ناس راحوا تركيا وانصدموا ان اغلب الشعب التركي نفسيته خايسه ويكرهون العرب ؟؟ 🤔🤔 ،

