تعرّضت طالبةً كويتية تدرس في الاردن لاعتداءٍ بسكين من قِبَل سارق هددها بالقوة لسرقة قلادتها الذهبية، في حين تداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورةً قالوا انها ليد الفتاة التي تدرس الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.

واصيبت الفتاة بجرحٍ قطعيّ في يدها نتيجة خوفها بعدما وضع السارق السكين على رقبتها لسرقة قلادتها الذهبية.

ولفت نشطاء الى ان الطالبة تعرضت للاعتداء اثناء ذهابها لمتابعة حالة المرضى في المستشفى الميداني.

وقد اكد مصدر اردني الاحد صحة الانباء المتداولة، بينما لم يصدر اي تصريح رسمي في الكويت حول القضية.

يذكر ان طالباً كويتياً يدعى أحمد اشكناني تعرض لاعتداء مماثل في الاردن بشهر اذار العام الماضي، واثارت الحادثةُ في حينه مطالبات نيابية للحكومة بالتعامل بحزم تجاه الاعتداءات التي يتعرض لها الكويتيون في الخارج.