أفادت وسائل إعلام سعودية أنه جاري الآن التحقيق، بشأن صور ومقاطع “فيديو” تم تداولها على نطاق واسع لمسؤولة سعودية بهيئة الإذاعة والتلفزيون، ظهرت وهي تدخن “الشيشة” برفقة أصدقائها في حفلة صاخبة لم يحدد مكانها أو زمن تصوير المقطع.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية أن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي، داوود الشريان، قرر إجراء تحقيق بشأن صور ومقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لإحدى الموظفات العاملة في الهيئة.

وأوضح الشريان، أن الغرض من إجراء التحقيق، هو التأكد من مصدر هذه الصور ومدى صحتها.

عاجل 🔴

الرئيس التنفيذي لـ #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون #داود_الشريان يفتح تحقيقاً حول الصور والمقاطع التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي عن إحدى الموظفات للتأكد من مصدرها ومدى صحتها. #صهيلنا pic.twitter.com/GdjzbtoIPc — صهيل (@SaheelKSA) January 19, 2018

والمسؤولة المقصودة هي “ريم الحبيب” التي تتولى حاليا منصب المدير التنفيذي للمحتوى والاستراتيجية بهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي، والتي ظهرت بعدة صور ومقاطع تداولها النشطاء في وضع اعتبره البعض غير لائق ولا يصح أن يصدر عن مسؤولة في المملكة.

كما ظهرت ريم عارية في بعض الصور التي نسبت لها وتداولها النشطاء.

@AwwadSAlawwad هذي اللي عينها داوود الشريان تراقب المحتوى الإعلامي حسبي الله عليكم #داوود_الشِريان pic.twitter.com/DcSPbiWI0D — رنا فاضل الجهني (@memomemo00000) January 20, 2018

2️⃣

حفلة #ريم_حبيب بمناسبة تعيينها المدير التنفيذي لإدارة الاستراتيجات والمحتوى الإعلامي بـ #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون

👇👇👇 pic.twitter.com/uDzjNmLQEm — خفايا وزارة الإعلام (@E3LaamKSA) January 19, 2018

#داوود_الشريان للتأكيد هذا الموقع هو الذي أدرج صورة ريم حبيب المديرة التنفيذية للمحتوى الإعلامي في التلفزيون السعودي pic.twitter.com/Mbj2W390CU — Reema العتيبي MBS (@reema7090) January 20, 2018

1️⃣

ريم حبيب .. @reemalhabib

معدة سابقة في mbc

وتشتغل (محامية و ممثلة ومخرجة ومزارعة)!

تقول انها (سعودية) ‼️

وهي بالأصل (لبنانيه)‼️ استحدث المدعو #داود_الشريان

ادارة للاسترتيجيات والمحتوى في#هيئة_الاذاعة_والتلفزيون

وعينها المدير التنفيذي والسبب انها كانت خويته بالـ mbc pic.twitter.com/5dtiIgEigc — خفايا وزارة الإعلام (@E3LaamKSA) January 19, 2018

اتمنى اعرف المؤهلات والخبرات اللي اهلتها لهذا المنصب 😏 ماحب احكم عالشكل بس من شفت الصور ماهقيت ان وراها محتوى #ريم_حبيب #هيئة_الاذاعة_والتلفزيون — 3nood alharbi (@3nood_mh) January 20, 2018

وشدد الشريان، على أن الهيئة تمثل رؤية المجتمع السعودي، في القيم والتقاليد، وتلتزم بها، وتعمل على تطبيق المعايير المهنية على جميع الكوادر في الهيئة، للالتزام بكود العمل في التعامل، وعند الظهور الإعلامي بما يتفق مع الاعتبارات الأخلاقية والثقافية للمجتمع السعودي.

واختتم تصريحه، بالتشديد على أن التليفزيون السعودي كان وسيبقى حارسا لقيم المجتمع الإسلامية وتقاليده العربية الأصيلة، ويدرك القائمون عليه أن نجاح التليفزيون مرهون بالالتزام بالقيم الأخلاقية التي تتمثلها السعودية، وتعتز بها على مر التاريخ.