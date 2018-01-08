كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن شروع دولة الاحتلال في بناء أنفاق ضخمة أسفل مدينة القدس لحل مشكلة عدم كفاية المقابر اللازمة لدفن الموتى.

جاء هذا في تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني تحت عنوان: “سراديب الموتى في القدس: أنفاق ضخمة للدفن أنشئت أسفل العاصمة”. !

وقالت الصحيفة: “مع وجود 4 آلاف حالة وفاة سنويًا، ليس من المستغرب أن أكبر مقبرة في القدس في جبل هار هامينوتشوت، أصبحت خارج القدرة على الاستيعاب .. الآن مئات الآلاف من المقابر تملأ كل ركن من هذا الجبل”.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ هذه المشكلة دفعت منظمة “هيفرا كاديشا” اليهودية المتخصصة في الدفن للتخطيط لنظام الدفن متعدد الطوابق في 4 أو 5 مستويات، الواحد تلو الآخر.

وذكرت الصحيفة أن المشروع يتشكل تحت الأرض حاليًا ببناء أنفاق ضخمة، ومن المتوقع أن يشهد أول جنازات في خلال عام، متوقعة أن يتم حل مشكلة نقص المدافن لفترة تتراوح بين 12 و14 عامًا من خلال حلين، هما البنايات الجديدة والأنفاق.

وقالت الصحيفة إن هذه المقابر سوف تصنع من مادة الـ “ستاير فوم”، مشيرة إلى أنها مادة غير مكلفة ويمكن أن تعيش فترات طويلة.

وأوضحت الصحيفة أن المشروع سيضم مجموعة من الأنفاق تبلغ مساحتها 1.3 كيلومتر، ومكان لمصعد في مركز المقبرة من المقرر أن يهبط 15 طابقًا بداية من أعلى الجبل حتى مستوى النفق.

ومن المقرر أن يتم دخول الأنفاق بواسطة مصاعد في أعلى مركز المقبرة أو من خلال فتح نفق في الجانب الجنوبي من الجبل، بينما ستتحرك الناس في الداخل إما مشيا أو باستخدام عربات كهربائية.

وسوف يتم تمييز القبور ووضعها في تطبيق من شأنه أن يسهل للعائلات العثور على أحبائهم، وهي مهمة ليست بسيطة هذه الأيام، وفقا للتقرير.

وبحسب الصحيفة فإن هذا الحفر غير التقليدي ومشروع البناء سوف يستمر ويتوسع، حتى تصبح هناك مقبرة هائلة تحت الجبل خلال 100 عام.

ونقلت الصحيفة عن يهودا بشاري المدير الفني لمنظمة “هيرفا كاديشا قوله:” مع كامل الاحترام للموتى فإن سطح الأرض من المقرر أن يصبح للأحياء”.