أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن دلوة قطر موقفها ثابت تجاه قضية القدس وفلسطين، مشيرا إلى أنها لا تدعم حماس ولكنها تدعم الشعب الفلسطيني وقضيته.

وأضاف “هنية” في تصريحات له اليوم باحتفال إحياء اليوم الوطني القطري في غزة بخان يونس بحضور السفير القطري: “قطر وقفت مع قطاع غزة حينما تخلى عنه الكل ونحن لن نخذلها، وهي صاحبة موقف وقرار ونقف معها لمواقفها الثابتة تجاه شعبنا”

وتابع “قطر لا تدعم حماس ولا أي فصيل بل تدعم الشعب الفلسطيني، ومن يدعم شعبنا يدعمنا”

وناشد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الخليج العربي لتوحيد الكلمة ومعالجة القضايا بالحوار، مؤكدا أن قرار ترامب سيسقطه الشعب الفلسطيني وأيضا صفقة القرن، مضيفا “ولا للتطبيع ولا للتنازل عن #القدس وحق العودة”

ودعا “هنية” لدعم صندوق المرابطين والمسجد الأقصى.