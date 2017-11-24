أكد رئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية أحمد الجار الله والمرافق للوفد الكويتي الذي وصل للرياض الخميس، انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت في كانون الأول/ديسمبر المقبل، مما يعتبره مؤشرا على أن انفراج الازمة الخليجية بات وشيكاً.

وقال الجار الله في لقاء مع برنامج “مسائية DW” من الرياض أثناء زيارة وفد كويتي للوساطة في الرياض إن القمة ستنعقد وستحضرها كل الدول الخليجية بما في ذلك قطر، مضيفا ان “بقاء قطر تغرد خارج السرب سيجعلها عرضة لأجندات اخرى”.

ودار حوار ساخن بين الجار الله والخبير السياسي حافظ الميرازي على قناة “دوتشيه فيلة” الألمانية، حول دور السعودية في المنطقة وما اعتبره الميرازي جنوح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للتأزيم، موضحا أن الازمة مع قطر غدت فعلا “صغيرة” بعد تعدد الأزمات التي انتجها بن سلمان ذاته.

وكانت الكثير من التكهنات قد أثيرت في الآونة الأخيرة حول انعقاد القمة الخليجية من عدمه، خصوصا وأنها ستنعقد في الكويت التي يفترض أنها ترعى وساطة بين دول المقاطعة (السعودية والامارات ومصر والبحرين) من جهة، وقطر من جهة أخرى.

وتطرق الحوار الى مستقبل قناة الجزيرة التي اعتبرها الجار الله “فقدت بريقها”، مبررا بذلك للمُحاوِرة ديمة ترحيني عدم إدراج وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مسألة اغلاق الجزيرة بين المطالب الاخيرة المطلوب من قطر تلبيتها. ويظهر من حديث الجار الله أن الدول الأربعة تراجعت عن مطلب إغلاق الجزيرة أو اعتبرته ثانويا بالنسبة للمطالب الأخرى.