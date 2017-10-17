تعمد نشطاء موقع التدوين المصغر تويتر تدشين هاشتاج تضامني مع دولة قطر نكاية في دول الحصار التي ظهرت نواياهم السيئة جلية، الهاشتاج الذي جاء تحت عنوان “#155_صفعة_لدول_الحصار” بعدما أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخاب قطر عضواً في مجلس حقوق الإنسان بحصولها على 155 صوتا.

وعبر النشطاء عن تضامنهم الواسع مع دولة قطر ضد الحصار الجائر المفروض عليها، مشيرين إلى أن فوز قطر بمثل هذا المنصب يمثل 155 صفعة جديدة لدول الحصار وقاداته.

#155_صفعه_لدول_الحصار

قطردولة عصية ع أعدائها

نجحت وبقوة بترويض الحصار

وسخرته لصالحها

فأصبح ذو فخامة يلائم مكانتها

وحافزاًلمزيداًمن التطور❤️ — الفراشـــة🦋 (@um_ghaaith) October 16, 2017

من يونيو واحنا نصفعهم يمين يسار 😁 #155_صفعة_لدول_الحصار — العنودبنت خالد🌸 (@3anoodAlThani) October 16, 2017

#155_صفعة_لدول_الحصار ١٥٥ صفعة على وجوه دول حصار الفجار الا يكفي ..ام تريدون المزيد ثم يأتي صانع ومصدر الارهاب ليتشدق على قطر بانها ارهابية — صالح الجرموزي (@sjarmoozi17) October 16, 2017

ملايين الدولارات الاماراتية والسعودية لشراء ثوان من الإعلانات التلفزيونية ضد قطر، بينما تنفق قطر الملايين على فقراء. #155_صفعة_لدول_الحصار — 😎😎 (@BaRrY_shar) October 17, 2017

#155_صفعة_لدول_الحصار

يقول علي عزت بيجوفيتش:

إن كل قوة في العالم تبدأ بثبات أخلاقي؛ وكل هزيمة تبدأ بانهيار أخلاقي. #قطر_تنتصر_أخلاقيا pic.twitter.com/Inmge5Ctow — سعود علي الشمري (@Saoud_Ali_) October 16, 2017

#155_صفعه_لدول_الحصار

بالأمس تغلبواعلينا بأصواتهم المعدودة

التي أكرموافيها من كان بالأمس عدوهم!

فعوضنا اللهً ب 155صوت

راهنت ع عظم قطر pic.twitter.com/DQVyLiFJB4 — الهاجريه (@2kp7cz2QdKiTv1M) October 17, 2017

#155_صفعه_لدول_الحصار

اذا في كل محفل فيه تصويت دول الحصار بتحاول تدفع عشان مرشح قطر يخسر راح يبيعون شعبهم مستقبلا 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/x3Tb6VijGy — 007 (@ovvvvovvv) October 17, 2017

أكاذيب #دول_الحصار لا تمر على عاقل حتى الأطفال يضحكون منها فما بالنا بدول كبيرة ومؤثرة#155_صفعه_لدول_الحصار — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) October 17, 2017

وفي صفعة جديدة لدول الحصار هي الأقوى منذ بدء الأزمة، أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخاب قطر عضواً في مجلس حقوق الإنسان بعد حصولها على 155 صوتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة من إجمالي 193 صوتا.

وعكست هذه النتيجة مكانة قطر الدولية وفشل حملات دول الحصار المتواصلة وافتراءاتها المستمرة في تحقيق أهدافها.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على اختيار 15 عضوا من أعضاء مجلس حقوق الإنسان السبعة والأربعين، ليحلوا محل الأعضاء الذين تنتهي ولايتهم في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.