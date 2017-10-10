اعتبر نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق، ، بأن ما كشفه نائب رئيس شرطة دبي الفريق ، بأن سبب حصار هو تنظيمها لمونديال 2022، هو بمثابة هتك عرض لكل المباديء الإنسانية.

 

وقال “السيابي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” عندما يتضح بإن إستضافة فعاليات كأس العالم سببآ للغيرة والحقد الذي قد يؤدي إلى الدمار فأعلم بأن كل المباديء الإنسانية تعرضت لمحاولة هتك عرض!”.

 

يشار إلى أنه وفي اعتراف خطير ينسف جميع ادعاءات ويثبت بأن الدافع وراء الهجوم على قطر وحصارها لا علاقة له بالإرهاب أو غيره،  وإنما تم بدافع الغيرة والحقد من المكانة التي وصلت إليها قطر، كشف نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، بأن السبب في هو استضافة قطر لمونديال 2022.

 

وقال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اذا ذهب عن قطر سترحل أزمة قطر…لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه..التكلفة عودة أكبر مما خطط تنظيم الحمدين له”.

 

 