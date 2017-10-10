اعتبر نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق، اسحاق سالم السيابي، بأن ما كشفه نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، بأن سبب حصار قطر هو تنظيمها لمونديال 2022، هو بمثابة هتك عرض لكل المباديء الإنسانية.

وقال “السيابي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” عندما يتضح بإن إستضافة فعاليات كأس العالم سببآ للغيرة والحقد الذي قد يؤدي إلى الدمار فأعلم بأن كل المباديء الإنسانية تعرضت لمحاولة هتك عرض!”.

عندما يتضح بإن إستضافة فعاليات كأس العالم سببآ للغيرة والحقد الذي قد يؤدي إلى الدمار فأعلم بأن كل المباديء الإنسانية تعرضت لمحاولة هتك عرض! — اسحاق سالم السيابي (@ishaqsiabi) October 10, 2017

يشار إلى أنه وفي اعتراف خطير ينسف جميع ادعاءات دول الحصار ويثبت بأن الدافع وراء الهجوم على قطر وحصارها لا علاقة له بالإرهاب أو غيره، وإنما تم بدافع الغيرة والحقد من المكانة التي وصلت إليها قطر، كشف نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، بأن السبب في الأزمة الخليجية هو استضافة قطر لمونديال 2022.

وقال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر…لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه..التكلفة عودة أكبر مما خطط تنظيم الحمدين له”.