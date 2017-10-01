بينما يواصل النجم المغربي سعد لمجرد حصد مزيدٍ من النجاحات بعد كليب أغنيته الأخير (LET GO)، الذي تجاوزت مشاهداته منذ طرحه على “يوتيوب” 75 مليون مشاهدة، تحدثت مصادر عن براءة الفنان من قضية اغتصاب فتاة فرنسية.

وقالت مصادر لموقع “ميديا بار” الفرنسي إن القضية أحيلت على المحكمة الجنائية بدلًا من محكمة الاستئناف، مما يؤكد أن تهمة الاغتصاب قد أسقطت عنه، حيث إن قضايا العنف والاغتصاب حسب القضاء الفرنسي تجري محاكمتها بمحكمة الاستئناف.

وأوضحت المصادر أن “لمجرد” سيعود للمغرب خلال أسابيع قليلة، حيث إن الحكم بالمحكمة الجنائية لم يستغرق سوى أيام.

كانت الشرطة الفرنسية ألقت القبض على سعد لمجرد نهاية شهر أكتوبر الماضي بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، حيث كان من المقرر أن يحيي حفلًا هناك، ولكن تم إلغاؤه بسبب القبض عليه.

يذكر أن تقرير الطب الشرعي قد أثبت براءة لمجرد من تهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية “لورا بريول”، وذلك قبل أيام من إطلاق سراحه.

وقد تصدرت عملية توقيف المغني في العاصمة الفرنسية العناوين الكبرى في الإعلام المغربي وأثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.