أثارَ الفنان محمد شاكر، نجل النجم اللبناني فضل شاكر، بتعليقٍ له على حكم المحكمة العسكريّة الصادر بحق والده ضجّةً عبر “تويتر”؛ بسبب الحديث عن عودة والده غير واضحة المعالم رغم الحكم الصادر بحقه.

وغرّد محمد فضل شاكر قائلاً “وقل للشامتين صبراً.. فإن فضل شاكر سيعود”.

وقل للشامتين صبراً..

فإن فضل شاكر سيعود🙌🏼❤️☺️ — Mohamed F. Chaker (@MohamedFChaker) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

وكانت المحكمة العسكرية الللبنانية قضت على رجل الدين السلفي أحمد الأسير بالإعدام بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب. كما قضت على المغني الشهير السابق فضل شاكر بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة بتهم مماثلة.