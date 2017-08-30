ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بخبر زواج رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي بأخرى على زوجته الأمريكية.

ووفقا لما تم تداوله، فقد عقد “الملقي” قرانه على “صاحبة الصون والعفاف الآنسة لانا طبابرة” في ديوان عائلتها في إربد وبحضور عدد من رؤساء الوزراء السابقين وجمع غفير من النواب والأعيان.

هذه الادعاءات والمزاعم جاءت على إثر ما وعد به رئيس الوزراء هاني الملقي الأردنيين قبل يومين بأن هناك “مفاجأة للشعب الأردني خلال 48 ساعة”.

من جانبه، نفى مصدر مقرب من رئيس الوزراء هاني الملقي صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واكد المصدر في تصريحات لموقع “عمون” بأن “الملقي” ما زال يحتفظ بعلاقة حميمية مع زوجته الأمريكية وانهما لم ينفصلا او تزوج بأخرى مستهجنا بذات الوقت الشائعة التي وصفها بـ “الكاذبة”.

واوضح المصدر بأن “الملقي” سيمضي عطلة العيد في ربوع الاردن ولن يغادرها الى الخارج، مبررا سبب مكوثه بالأردن الى سفر الملك عبد الله الثاني المتواجد في كندا حاليا.