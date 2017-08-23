ألقت المصالحُ الأمنية القبض على جندي برتبة مساعد في مدينة “الدشيرة الجهادية” جنوب المغرب، بتهمة اختطاف ممرضة متدربة من أحد المراكز الصحية في مدينة “إنزكان”، واغتصابها لمدة أسبوع، قبل أن يتركها تغادر، بعدما حاولت الانتحار داخل منزله في حي “لابيركولا”، الثلاثاء.

وأوضح مصدر مطلع لموقع “اليوم 24” أن الشابة “سعاد أوناصر” 20 عاماً، أخبرت رجال الأمن باسم الحي، حيث يقطن فيه المتهم، ونوع سيارته، ما استدعى البحث عنه في المنطقة، وإلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أن المشتبه فيه اختطف الشابة، وخدرها، بحسب تصريحاتها.

يذكر أن سعاد أوناصر، التي اختفت منذ أسبوع عثر عليها، الثلاثاء، بعدما شاهدها أحد المواطنين في أكادير، وهي تصرخ في حالة هستيرية، وتعرف على ملامحها، انطلاقا من صورها المنشورة على الإنترنت، ما دفعه إلى الاتصال بأبيها عبر رقم هاتفه المنشور في صفحات “فيسبوك”، إذ حضر في الحال، ورافق ابنته إلى المستشفى، وهي في حالة نفسية سيئة، وتبدو عليها علامات غير طبيعية.