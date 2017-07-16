تعتبر الفلافل (الطعمية) من أشهر الأطعمة الشعبية في مصر، إذ لا تخلو موائد إفطار المصريين منها.

وتصنع الفلافل غالبا من الفول أو الحمص بالإضافة إلى بعض الخضروات والتوابل.

ويؤكد الطبيب المصري المتخصص في أمراض المناعة مجدي بدران أن تناول الفلافل الغنية بالبقوليات يرفع المناعة ويقلل من معدلات الإصابة بأمراض السرطان.

ويقول بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في حديث لوكالة الأنباء الرسمية إن الفلافل غنية بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات وتحافظ على سلامة القولون.

وأثبتت التجارب حسب بدران، أنها تمنع تكاثر الخلايا المسرطنة في القولون وتدفعها إلى “الانتحار المبرمج”.

وخلصت دراسة حديثة إلى أن النساء اللواتي يتناولن البقوليات تكون بمعدلات الإصابة بسرطان الثدي أقل لديهن ممن يعزفن عن تناول هذا النوع من الأغذية، حسب الطبيب المصري.

وتساعد الخضروات المستخدمة في صناعة الفلافل خاصة البقدونس على الحماية من أورام البروستات والجهاز الهضمي وتكبح نمو الخلايا السرطانية.

ونسب بدران إلى الفلافل قدرتها على رفع المناعة وتقليل الحساسية بفضل الألياف الغذائية الموجودة فيها بمعدلات عالية خاصة الثوم والبصل والتوابل.

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