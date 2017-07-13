“إن لم تستح فافعل ما شئت”.. هذا ما ينطبق على يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى واشنطن, والذي كشف عن دور بلاده في الأزمة السورية, مشيراً إلى أن أبو ظبي تتطلع إلى سوريا جديدة “علمانية” وديمقراطية.

وأضاف العتيبة في فيديو نشره حساب مجتهد الامارات أطلعت عليه “وطن” على “تويتر”.. ” علمانية هنا هي الكملة الفاعلة الرئيسية “.!!

سفير بلادنا في أمريكا:

نريد #سوريا "علمانية" لا نريد أي جماعة مرتبطة بالإسلام هناك ! لهذا موقف الدولة مؤيد للأسد

pic.twitter.com/vhEl5zjYnp — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) July 13, 2017

وتابع العتيبة المثير للفتن في تصريحاته قائلاً ” ما نريد أن نتجنبه هو جماعات إسلامية.. سواءً كانت الإخوان المسلمين في أحد الطرفين, أو الدولة الاسلامية والنصرة في الطرف الأخر- حسب قوله- والتي تسيطر على سياسة نظام سياسي أو تستغله “.

ويلعب أبناء زايد دوراً أساسيا في الحرب السورية, اذ كشفت التقارير عن دعم سخي تقدمه أبو ظبي إلى النظام السوري الذي يديره بشار الأسد, ماليا وعسكريا ولوجستيا.

وتمنع أبو ظبي أي إماراتيا من التعاطف مع الشعب السوري ومعارضته التي تتصدى لجرائم النظام السوري منذ سنوات.

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