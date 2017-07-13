“إن لم تستح فافعل ما شئت”.. هذا ما ينطبق على سفير الإمارات لدى , والذي كشف عن دور بلاده في الأزمة السورية, مشيراً إلى أن تتطلع إلى سوريا جديدة “علمانية” وديمقراطية.

 

وأضاف العتيبة في فيديو نشره حساب مجتهد أطلعت عليه “وطن” على “”..  ” علمانية هنا هي الكملة الفاعلة الرئيسية “.!!

وتابع العتيبة المثير للفتن في تصريحاته قائلاً ” ما نريد أن نتجنبه هو جماعات إسلامية.. سواءً كانت الإخوان المسلمين في أحد الطرفين, أو والنصرة في الطرف الأخر- حسب قوله- والتي تسيطر على سياسة نظام سياسي أو تستغله “.

 

ويلعب أبناء زايد دوراً أساسيا في الحرب السورية, اذ كشفت التقارير عن دعم سخي تقدمه أبو ظبي إلى الذي يديره بشار الأسد, ماليا وعسكريا ولوجستيا.

 

وتمنع أبو ظبي أي إماراتيا من التعاطف مع الشعب السوري ومعارضته التي تتصدى لجرائم النظام السوري منذ سنوات.

 

 

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