سَخِرَ المُفكّر السياسيّ والأكاديميّ المصري المُعارِض “”، من مطلب دول ، بترحيل رئيس الإتحاد العالمي لعلماء الشيخ العلامة من دولة ، كأحد التي وُضِعت ضمن قائمة مطالب قدّمتها دول رباعية الحصار وطالبت الدّوحة بالإستجابة لها.

 

وقال “القزاز” في تغريدةٍ له على “تويتر”: “القرضاوي يرعب 4 دول، الا يخجل حكام 4 دول عربية من المطالبة برحيل الشيخ الأعزل العالم المسن يوسف القرضاوي من قطر. الفخر لك يامن بشخصك تقلق أربع دول”.

يُشار إلى أنّ ، تسلّمت الرد القطري على مطالبها الـ13 التي قدمتها في وقتٍ سابق، وسترد عليه.

 

وشهد منطقة العربي حراكا دبلوماسيا مكثفا قبيل الإعلان المرتقب للدول الأربع المحاصرة لدولة قطر عن موقفها من رد الدوحة على مطالبها، والذي تسلمته مساء أمس من الوسيط الكويتي.

 

 

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