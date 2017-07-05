سَخِرَ المُفكّر السياسيّ والأكاديميّ المصري المُعارِض “يحيى القزاز”، من مطلب دول الحصار، بترحيل رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ العلامة يوسف القرضاوي من دولة قطر، كأحد الشروط التي وُضِعت ضمن قائمة مطالب قدّمتها دول رباعية الحصار وطالبت الدّوحة بالإستجابة لها.

وقال “القزاز” في تغريدةٍ له على “تويتر”: “القرضاوي يرعب 4 دول، الا يخجل حكام 4 دول عربية من المطالبة برحيل الشيخ الأعزل العالم المسن يوسف القرضاوي من قطر. الفخر لك يامن بشخصك تقلق أربع دول”.

القرضاوى يرعب4دولا

الايخجل حكام4دول عربيةمن المطالبة برحيل الشيخ الأعزل العالم المسن يوسف القرضاوى من قطر. الفخر لك يامن بشخصك تقلق أربع دول — Yahia Elkazzaz (@yahia_elkazzaz) ٤ يوليو، ٢٠١٧

يُشار إلى أنّ دول الحصار، تسلّمت الرد القطري على مطالبها الـ13 التي قدمتها في وقتٍ سابق، وسترد عليه.

وشهد منطقة الخليج العربي حراكا دبلوماسيا مكثفا قبيل الإعلان المرتقب للدول الأربع المحاصرة لدولة قطر عن موقفها من رد الدوحة على مطالبها، والذي تسلمته مساء أمس من الوسيط الكويتي.

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