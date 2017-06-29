منذ تعيين إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي لحماس، وهو محاصر في ، وليس هناك أية دولة عربية مستعدة لاستضافته، أو إقامة مقر المكتب السياسي لحماس في أراضيها، هذا وفق ما نشر في صحيفة “ اليوم”.

 

وتقول الصحيفة: بعد تعيين هنية رئيسا، بدأت بالتخطيط لنقله من غزة إلى ، حيث كان يُفترض أن يتمتع فيها بشروط حياة مثالية، كما يليق بمكانة أقوى رجل في قيادة حماس، وأن يتمتع بشكل أساسيّ أيضا بحرية التنقل وإجراء لقاءات وسفريات ضمن منصبه.

 

ولكن وفق التقارير، قبل أيام مما كان متوقع أن يسافر هنية للإقامة في قطر، انفجرت الأزمة الدبلوماسية بين قطر والسعودية وسائر دول ، إثر ذلك طلبت قطر قطع علاقاتها مع حماس، للتخلص من صورتها كراعية لمنظمات إرهابية على حسب مزاعم الصحيفة.

 

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أنه لم يُفرض تقييد على تنقل هنية الآن فحسب، بل أصبح هنية أيضا غير قادر على مغادرة غزة والعودة إليها بحرية، ويخشى قادة حماس من أن يشكل هنية هدفا إسرائيليا لاغتياله، لذا أصبح يختبئ في شقة سرية، وهو غير قادر على التنقل في غزة بحرية.

 

وورد في الصحيفة أيضا أن قادة حماس الذين زاروا أوضحوا أن إيران مستعدة لاستضافة هنية ونشاطات المكتب السياسي، ولكن حماس رفضت هذا الاقتراح. كذلك، فحص قادة حماس إمكانية أن تسمح لهنية بالعمل على مستوى منخفض من ، إلا أن الرئيس المصري عبد الفتاح رفض هذا الاقتراح كليا، بل رفض طلب حماس الذي يقضي بأن يتنقل هنية بحرية عبر معبر رفح.

 

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