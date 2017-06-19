سلطت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية الضوء على الزوجة السابقة للملياردير السعودي وتاجر الأسلحة عدنان خاشقجي، حيث كشفت الحالة المزرية التي وصلت إليها مؤخرًا، وذلك من خلال صورة وثقتها أحد الكاميرات بعد أيام من رحيل زوجها السابق.

ورصدتها الكاميرا وهي تسير في طريقها إلى محطة للحافلات في غرب لندن في معطف أحمر وتنورة قصيرة فضفاضة وتي شيرت وسترة، وترتدي قبعة على رأسها وتسوق خلفها عربة تسوق “ترولي”.

ووفقا لصحيفة المرصد قالت الصحيفة إن الصورة التي التقطت للسيدة ثريا، يصعب تصديقها خاصة وأنها كانت واحدة من أغنى النساء في بريطانيا وأكثرهن براقة.

ولفتت الصحيفة إلى ما وصفها به المصور نورمان باركنسون بأنها أكثر إمرأة جميلة صورها في حياته تحتفظ بطبيعتها، مشيرة إلى العلاقة التي كانت تجمع السيدة ثريا مع رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ونستون تشرشل، وحفيد رئيس الوزراء السابق.

السيدة ثريا خاشقجي كانت تدعى ساندرا دالي، وتحولت إلى الإسلام وغيرت اسمها قبل الزواج من زوجها في عام 1961، حيث أن لها من زوجها عدنان خاشقجي خمسة أطفال قبل أن ينقسموا في عام 1974. وأكدت “الديلي ميل” أن السيدة ثريا عملت في السنوات الأخيرة في محل بيع الزهور برفقة أحد أبنائها.

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