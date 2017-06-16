أظهر مقطع فيديو، تناقله نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعيّ، امرأةً بريطانية تمتدحُ تصرفات المسلمين الذين ساعدوا في إخماد النيران التي اندلعت مؤخراً في برج “جرينفيل” بلندن، وساهموا في انقاذ أرواح الكثيرين.

وقالت المرأة مستنكرةً اتهام المسلمين بالإرهاب: “الإعلام يظهرهم وقتما يرتكبون الأخطاء فقط.. لكن لا يظهرهم حينما يظهرون الشجاعة ويساعدون الآخرين.. هم أول من حمل أكياس الماء لإنقاذ الناس”.

وأضافت “لو لم يكن كل هؤلاء الشباب قادمين من المسجد لمات الكثير.. الكثير منهم”.

وأعلنت شرطة لندن ارتفاع عدد قتلى حريق البرج السكني إلى 30 قتيلا.

والتهمت ألسنة النيران ليل الثلاثاء الأربعاء البرج السكني غرب لندن بالحريق الضخم الذي يحاول حوالي 200 إطفائي السيطرة عليه، كما ذكرت فرق الإسعاف في العاصمة البريطانية.

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