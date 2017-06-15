قالت وزارة الخارجية القطرية، الخميس، في بيان، إنها حققت ما وصفتها بأنها “نجاحات مشهودة” عبر الدبلوماسية، مضيفة أنها “حاصرت” الدول التي قطعت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة على خلفية اتهامها لها بدعم الإرهاب وتمويله، وهو ما تنفيه قطر بشدة.

وجاء في بيان الخارجية: “حققت الدبلوماسية القطرية بأدائها الرصين وحضورها اللافت نجاحا كبيرا في شرح وجهة نظر دولة قطر والحقيقة الغائبة وراء الاتهامات الباطلة التي وجهت إليها بدون سند أو برهان والتي أدت إلى قرارات وفرض إجراءات جزافية لحصار قطر في سابقة تاريخية بل إن النجاحات المشهودة للدبلوماسية القطرية ’حاصرت‘ دول المقاطعة ووضعتها في خندق الدفاع عن النفس في أكثر من مناسبة.”

وأضاف البيان أن قطر، بتوجيهات من أميرها الشيخ تميم بن حمد “حشدت تأييدا دولياً واسعاً وتفهماً من مختلف دول العالم” معتبرا أن تلك الجهود “ساهمت في إزالة كل ما من شأنه تعكير صفو النجاحات التي راكمتها قطر على مدار سنوات طويلة كعضو فاعل في المجتمع الدولي وشريك يعتمد عليه في حل الخلافات وإرساء مبادئ السلم والأمن الدوليين” حسب قول البيان.

وتابعت الوزارة بأنه خلال الأيام الأولى من أزمة قطع العلاقات، تلقى الشيخ آل ثاني “اتصالات من قادة كل من فرنسا وروسيا وأمريكا وألمانيا، أبدوا جميعهم استعدادهم لبذل ما يمكن لاحتواء الأزمة الخليجية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.. كما تركزت الاتصالات التي تلقاها الأمير من كل من قادة الكويت وتركيا وإندونيسيا حول سبل الوساطة الممكنة وعبرت عن التعاضد واللحمة ما بين شعوب هذه الدول العربية والإسلامية وما بين شعب قطر بل ومبادرتهم بتقديم كافة أوجه العون والدعم اللامحدود لقطر حكومة وشعبا.”

واستشهدت الخارجية بزيارة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وزيارة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، لقطر، والاتصالات التي تلقاها أمير الدولة من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل. والزيارات التي أجراها، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى برلين وبروكسل وموسكو ولندن وباريس.

واعتبر البيان أن قطر “تمكنت عبر دبلوماسيتها ’الرصينة‘ من الرد على كافة الاستفسارات والشواغل التي دارت حولها الاتهامات الباطلة الملقاة عليها وفندت كافة الادعاءات وكشفت إلى أي مدى تفتقر تلك الادعاءات لدليل واحد يرجحها وعززت دولة قطر عبر تلك التحركات من مكانتها في وجه دعوات المقاطعة والحصار وكشفت للرأي العام لعالمي حقيقة ما يراد بها.”

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