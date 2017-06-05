قال وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون” إنه لا يتوقع أن يؤثر قرار ومصر والإمارات والبحرين مع اليوم الاثنين كثيرًا على قتال تنظيم “داعش”.

 

وقال تيلرسون للصحافيين في سيدني بعد اجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية في الولايات المتحدة واستراليا “لا أتوقع أن يؤثر هذا كثيرًا، أو على الإطلاق، في الحرب الموحدة على في المنطقة أو عالميًا “.

 

وحث تيلرسون دول الخليجي على حل خلافاتها.

 

وأعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر اليوم الاثنين واتهموها بدعم “الإرهاب”.

 

وأعلنت الدول الخليجية الثلاث إغلاق أجوائها مع قطر وأمهلوا الزائرين والمقيمين 14 يومًا للمغادرة. كما أنهى التحالف بقيادة السعودية في اليمن مشاركة قطر فيه.

 

وهذه الإجراءات أكثر صرامة من إجراءات أخرى اتخذت في 2014 عندما سحبت السعودية والبحرين والإمارات سفراءها من . لكن الأجواء لم تغلق آنذاك ولم يتم طرد القطريين.

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