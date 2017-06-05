قال وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون” إنه لا يتوقع أن يؤثر قرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر اليوم الاثنين كثيرًا على قتال تنظيم “داعش”.

وقال تيلرسون للصحافيين في سيدني بعد اجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية في الولايات المتحدة واستراليا “لا أتوقع أن يؤثر هذا كثيرًا، أو على الإطلاق، في الحرب الموحدة على الإرهاب في المنطقة أو عالميًا “.

وحث تيلرسون دول مجلس التعاون الخليجي على حل خلافاتها.

وأعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر اليوم الاثنين واتهموها بدعم “الإرهاب”.

وأعلنت الدول الخليجية الثلاث إغلاق أجوائها مع قطر وأمهلوا الزائرين والمقيمين القطريين 14 يومًا للمغادرة. كما أنهى التحالف بقيادة السعودية في اليمن مشاركة قطر فيه.

وهذه الإجراءات أكثر صرامة من إجراءات أخرى اتخذت في 2014 عندما سحبت السعودية والبحرين والإمارات سفراءها من الدوحة. لكن الأجواء لم تغلق آنذاك ولم يتم طرد القطريين.

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