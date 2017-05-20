أوضحت خريطة مفصلة أماكن تواجد النساء صاحبات الصدر الكبير في جميع أنحاء العالم.

وتم تصنيف الدول وفقاً لثديي نسائها وقياس حمالات الصدر التي تستخدمنها!.

وقد تبين نهايةً أن دولة روسيا ودول المنطقة المحيطة بها هي التي تحتل المركز الاول في هذا التصنيف، أي أن الروسيات هن صاحبات أكبر حجم صدر!.

وبالنسبة للمركز الثاني، جاءت الولايات المتحدة الاميركية ودول أميركا الجنوبية في المرتبة الثانية، إذ اعتبر أن النساء في تلك البلاد تتميز بحجم صدرها الكبير نسبياً.

واحتلت دول افريقيا وآسيا المراتب الاخيرة، فنسائها هن صاحبات أصغر صدور بالمقارنة مع نساء دول العالم!