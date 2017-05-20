منذ إعلان دونالد ترامب نيته الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ ناشطون عرب بنشر تعليقات فكاهية، وأخرى معجبة بابنته “إيفانكا”.

وبعد وصول ترامب للسلطة، وتعيين إيفانكا مستشارة غير رسمية بالبيت الأبيض، زاد ظهور “الحسناء” الأمريكية عبر وسائل الإعلام.

ناشطون عرب أطلقوا لقب “أبو إيفانكا الأمريكي”، على الرئيس دونالد ترامب، وباتوا يستخدمونه بشكل متكرر.

بدورها، استجابت شركة “جوجل” العالمية لفكاهة الناشطين العرب، واعتمدت اسم “أبو إيفانكا الأمريكي” اسما للرئيس ترامب.

وأصبح بإمكان مستخدمي “جوجل” كتابة الاسم الساخر في خانة البحث، وسيقوم المحرك بتحويله فورا إلى “دونالد ترامب”.