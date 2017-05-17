قالت الخبيرة الاقتصادية والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة عالية المهدي، إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب لن يهدأ حتى يشعل حربا بين دول الخليج وإيران.

وقال “المهدي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ترامب مش ح يستريح الا لما الحرب تقوم بين دول الخليج السنية و ايران الشيعية لمصلحة ثلاث جهات امريكا و اسرائيل و تجار السلاح اللي ساندوه في الانتخابات”.

وأضافت: “اللي عايز يحارب يتفضل…. بس مصر ملهاش دعوة بكل المواضيع دي لانها لا تعنينا في شيء و لا تؤثر علي مصلحتنا القومية”.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية مساء السبت المقبل، حيث سيتم عقد قمة إسلامية-أمريكية، والتي على إثرها قدمت السعودية دعوات لعدد من القادة العرب والإسلاميين لحضورها ومن ثم يتوجه إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.