قالت الخبيرة الاقتصادية والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة ، الدكتورة عالية المهدي، إن الرئيس الامريكي لن يهدأ حتى يشعل حربا بين وإيران.

 

وقال “المهدي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “”: “ترامب مش ح يستريح الا لما الحرب تقوم بين دول السنية و الشيعية لمصلحة ثلاث جهات امريكا و اسرائيل و تجار السلاح اللي ساندوه في ”.

 

وأضافت: “اللي عايز يحارب يتفضل…. بس مصر ملهاش دعوة بكل المواضيع دي لانها لا تعنينا في شيء و لا تؤثر علي مصلحتنا القومية”.

 

يشار إلى أنه من المتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية مساء السبت المقبل، حيث سيتم عقد قمة إسلامية-أمريكية، والتي على إثرها قدمت دعوات لعدد من القادة والإسلاميين لحضورها ومن ثم يتوجه إلى  والأراضي الفلسطينية.