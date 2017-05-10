كشف مصدر أمني مصري، الأربعاء، أن الراكب الذي هدد بتفجير طائرة سعودية كانت قادمة من جدة إلى القاهرة، “غير متزن نفسيًا”.

وقال المصدر إن “المعلومات الأولية والانطباع المبدئي تشير إلى عدم اتزانه نفسيًا”.

وأوضح أن “فريق الضبط والتحقيق لاحظ هذيانه بكلمات غير مفهومة فور القبض عليه”، مشيرًا إلى أن “الراكب يبلغ من العمر 34 عامًا، وهو من محافظة الغربية في مصر”.

وكانت سلطات مطار القاهرة أعلنت الليلة الماضية حالة الطوارئ القصوى لاستقبال طائرة خطوط “فلاي ناس” للطيران القادمة من جدة، وذلك بعد قيام راكب بالتهديد بتفجيرها.

وأشار المصدر إلى أن “فريقًا من ضباط عدة جهات بالمطار، حقق مع الراكب وفحص موقفه الأمني للوقوف وراء أسباب تهديده بتفجير الطائرة”، مضيفًا أنه “يتم حاليًا تقييم الموقف لمعرفة ما إذا كان الراكب قد تناول مسكرات أو أنه مريض نفسي أم يدعي ذلك”. وفق ما ذكر “أرم نيوز”.

ووبحسب “د.ب.أ”، قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن “برج المراقبة تلقى بلاغا من قائد رحلة (فلاي ناس) رقم 567 والقادمة من جدة يطلب ضرورة تواجد رجال الأمن خلال هبوطه لقيام راكب بالتهديد بتفجير الطائرة”.

وتم رفع حالة الاستنفار وسط كل الأجهزة، وتوجهت سيارات المطافئ والإسعاف إلى موقع 17 بأرض المهبط لاستقبال الطائرة تحسبا لحدوث شيء.

وفور هبوط الطائرة بسلام قام رجال الأمن بالصعود إلى الطائرة، والسيطرة على الراكب والقبض عليه، واصطحابه إلى إحدى الجهات الأمنية للتحقيق معه، ولم تحدث أي تداعيات للموقف حيث نزل ركاب الطائرة وتوجهوا إلى صالة الوصول بشكل طبيعي.

بدأت السلطات المعنية بمطار القاهرة الدولى، التحقيق مع الراكب الذى هدد بتفجير طائرته.

ووفقا لوسائل اعلام محلية، أفاد المصدر، إن فريق من ضباط عدة جهات بالمطار تقوم بالتحقيق مع الراكب، وفحص موقفه الأمني للوقوف وراء تهديده بتفجير الطائرة.