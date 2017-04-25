في لقطات “أبويّة حنونة” أبعد ما تكون عن الخلافات والمشاكل العائلية، شوهد المليونير القطري وسام المانع، وهو يحتضن إبنة عيسى في جولة بشوارع لندن.



وفي إشارة الى مدى تعلقه بطفله الصغير “المدلل”، إرتدى وسام بدلة رياضية مماثلة للتي يرتديها عيسى، ليظهر الإبن كأنه نسخة مصغرّة عن والده.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد تجوّل الإثنان في شوارع العاصمة البريطانية، كما دخلا أحد المطاعم، حيث تناول المانع وجبة الغذاء.

يشار الى أن القطري وسام المانع وجانيت جاكسون شقيقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون قررا إنهاء زواجهما، على أن تحصل الأخيرة على 500 مليون كنفقة لطفلهما الوحيد.



وكان المانع قد نشر منذ أيان على موقعه الالكتروني رسالة مؤثّرة جدّاً توجّه بها إلى أم ابنه شاكراً إياها على كلّ ما قدّمته، وقال إلى أجمل إنسانة في العالم، شكراً لكِ على حبّك العظيم وعلى دعمك المتواصل وشكراً لكونك أعز أصدقائي”.



وأضاف: “أحبك جدّاً، وأدعو الله أن يجمعنا في الآخرة”.