“حبيب الملح” الشيف نُصرت غوكشيه قد عاد.. ولكن بحلة جديدة هذه المرة! إذ يبدو أن الشيف التركي سيضطر لإيجاد لقب آخر يتناسب أكثر مع “علاقة الحب العنيفة” التي تجمعه مع أبقاره ولحومه.

وقد نشر الشيف التركي مؤخراً عدة مقاطع فيديو متتالية، يظهر بها وهو “يتصارع” مع قطع اللحوم بحركات “بهلوانية” شبيهة بعرض مبارزة أو فنون قتالية.

ويتميز الشيف التركي بطريقة تقطيعه للحوم وطهيها بطريقة استثنائية، إذ يبرع في استخدام سكّينه الحاد التي تساعده على تقطيع شرائح اللحم، لصنع أحد أشهر أطباقه، وهو طبق سوشي اللحمة، المكون من شرائح اللحم الرقيقة والأرز المسلوق وعدة أنواع مبتكرة من الحشوة في داخلها.

Meat sushi#saltbae #saltlife #salt A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) on Apr 14, 2017 at 7:53am PDT

كما نشر الشيف صاحب مطعم “نصرت ستيك هاوس،” والذي لديه العديد من الفروع حول العالم، في دبي، وأبو ظبي، وتركيا، مقطع فيديو آخر وهو يصنع طبق “ستيك تارتار” والذي يتكون من اللحم النيء الممزوج مع البهارات، وعدة أنواع من الصلصة، والمخلل، ثم يقدم مع بيض نيء وشرائح الخبز المقرمشة.

Parçalarım Dedı. #saltbae #salt #saltlife steak tartar A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) on Apr 20, 2017 at 6:28am PDT

وتظهر تعابير “ثقة” كبيرة على وجه الشيف أثناء طبخه وتقديمه لأطباقه المميزة، إذ لا شك بأن ما يقدمه في مطاعمه المختصة بفنون طهي اللحوم، يتعدى لذة الأطباق المقدمة في عدة مطاعم مشهورة أخرى، وذلك بفضل أسلوبه الاستعراضي المتميز أثناء الطبخ، فضلاً عن اهتمامه بتفاصيل الأطباق التي يقدمها ومعرفته الكبيرة في عالم اللحوم. حسب تقرير نشرته “سي ان ان” الأمريكية.

PARCALA BENI DEDI. SURGICAL OPERATION🔪#saltbae #saltlife #salt A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) on Apr 9, 2017 at 2:29am PDT

يذكر، أن الشيف “حبيب الملح” يتمتع بأكثر من 6.4 مليون متابع على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام،” كما أنه تمكن من استقطاب العديد من الشخصيات المهمة، ومن بينهم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.