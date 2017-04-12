قبلت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب اعتذار صحيفة ذا ديلي ميل البريطانية الأربعاء، التي زعمت في السابق أن ميلانيا ” قدمت خدمات أكثر من مجرد عرض الأزياء”.

وقد أصدرت الصحيفة اعتذارا على صفحتها الرئيسية على موقعها الإلكتروني، قائلة إنها نشرت مزاعم ضد زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آب/أغسطس الماضي وهي” غير صحيحة ونحن نتراجع عنها وونسحبها “.

وقالت الصحيفة ” نعتذر للسيدة ميلانيا عن أي قلق تسببت فيه صحيفتنا”.

وأضافت ” من أجل تسوية دعوتين قضائيتين أقامتهما السيدة ميلانيا ضدنا. وافقنا على دفع تعويضات للسيدة الأولى”.

واعترفت الصحيفة أنها ” شككت في طبيعة عمل ميلانيا كعارضة أزياء محترفة، وأعادت نشر مزاعم تفيد بأنها قدمت خدمات أكثر من مجرد عرض الأزياء”.

جاء في المقال الذي نشرته الصحيفة أيضا أن ” ترامب وميلانيا ربما يكونا التقيا قبل ثلاث سنوات من تاريخ لقائهما الحقيقي، وأن لقائهما الحقيقي كان حيلة “.

وكتبت الصحيفة ” نقبل أن هذه الادعاءات ضد السيدة ميلانيا غير صحيحة ونتراجع عنها ونسحبها”.