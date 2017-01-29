رد الشيخ السعودي الشهير عادل الكلباني إمام مسجد المحيسن بالرياض، على الداعية السعودي عبد العزيز الريس، عقب هجومه ضدالدكتور سلمان العودة وتحريمه تعزية الأخير في وفاة زوجته وابنه، باعتباره ليس من أهل السنة. حسب اعتقاده.

وقال “الكلباني” في تغريدة مقتضبة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : الملك سلمان عزاه ، والمفتي، وش رايك؟”.

جدير بالذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أرسل برقية عزاء ومواساة للداعية الشيخ سلمان العودة في وفاة زوجته وابنه في حادث مروري، داعيا الله أن المتوفين بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر، ويعظم لهم الأجر.

وكان الداعية عبد العزيز الريس قد أصدر فتوى نشرها عبر شبكة “الإسلام العتيق”، أكد فيها حرمة تعزية الداعية سلمان العودة أو زيارته باعتباره من أهل البدع وخارجا عن أهل السنة والجماعة، كونه من مؤيدي الثورات.