رد الشيخ السعودي الشهير إمام مسجد المحيسن بالرياض، على الداعية السعودي ، عقب هجومه ضدالدكتور وتحريمه تعزية الأخير في وفاة زوجته وابنه، باعتباره ليس من أهل السنة. حسب اعتقاده.

 

وقال “الكلباني” في تغريدة مقتضبة على موقع التواصل الاجتماعي “” : عزاه ، والمفتي، وش رايك؟”.

 

جدير بالذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أرسل برقية عزاء ومواساة للداعية الشيخ سلمان العودة في وفاة زوجته وابنه في حادث مروري، داعيا أن المتوفين بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر، ويعظم لهم الأجر.

 

وكان الداعية عبد العزيز الريس قد أصدر فتوى نشرها عبر شبكة “الإسلام العتيق”، أكد فيها حرمة تعزية الداعية سلمان العودة أو زيارته باعتباره من أهل البدع وخارجا عن ، كونه من مؤيدي .