ذكرت دراسة أمريكية جديدة أنّ النساء العازبات ينجذبن أكثر للرجال المرتبطين بامرأة جميلة.

وتقول الدراسة التي أجريت في جامعة “تكساس كريستيان” الأمريكية ونشرت في الطبعة الإلكترونية من مجلة علم النفس التطوري، إن النساء العازبات يجدن الرجال المرتبطين أكثر جاذبية من الرجال غير المرتبطين.

ووجدت الدراسة أن معدل رغبة النساء في الرجال ارتفع في الصور التي ظهروا فيها مع شريكة جذابة عن تلك التي عرضت لهم وحدهم.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن “راندي بروفيت” المؤلف المشارك في الدراسة قال إنهم كانوا مهتمين بهذا الموضوع في البداية بسبب العبارة الشهيرة التي تقول إن كل الرجال الجيدين مرتبطين بالفعل “All the good guys are taken” وبما إن المقولة تفترض أن كل الرجال الجيدين مرتبطين فإن المرأة المرتبطة بالرجل تدرك الصفات التي تجعله جيدًا ويستحق أن تتمسك به.

وأضاف: من هذا المنطلق أصبحنا مهتمين بمعرفة كيفية إدراك النساء للرجال استنادًا إلى نوعية وجاذبية المرأة التى يحصل على اهتمامها.

وطلب القائمون على الدراسة من 245 طالبة الحكم على جاذبية الرجال فى بعض الصور، وأظهرت بعض الصور الرجال مع شريكة جذابة وأظهرت بعضها الرجال وحدهم.ووجد الباحثون أن النساء انجذبوا للرجال مع شركاء أكثر من الرجال وحدهم.