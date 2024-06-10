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تقصي ياباني حول حقيقة الأجسام الطائرة المجهولة

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تقصي ياباني حول حقيقة الأجسام الطائرة المجهولة

وطن – أعلن البرلمان الياباني تشكيل مجموعة تضم نحو 80 عضواً من أحزاب مختلفة، بينهم وزراء دفاع سابقون، للتحقيق في حقيقة الأجسام الطائرة المجهولة التي انتشرت في المجال الجوي الياباني منذ عام 2018.

حيث يعبر البرلمانيون عن قلقهم من هذه الظاهرة، معتبرينها تهديداً محتملاً للأمن القومي، ويؤكدون على ضرورة البحث في طبيعتها.

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