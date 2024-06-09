وطن – كشف استطلاع للرأي أجراه “الباروميتر العربي” مع أكثر من 2400 مغربي من مختلف المحافظات عن تراجع تأييد المغاربة للتطبيع مع إسرائيل، وثقة منخفضة في حكومة عزيز أخنوش.

أظهر الاستطلاع أن 43% فقط من المغاربة يثقون في الحكومة، وأغلبهم من الذين يمكنهم تغطية نفقاتهم والحاصلين على تعليم عالٍ.

يُعتبر الاقتصاد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد، بحسب 22% من المستطلعين، يليه الفساد والخدمات العامة.

سجل الاستطلاع تراجعاً في تأييد المغاربة للتطبيع عقب عملية “طوفان الأقصى” وجرائم الاحتلال في غزة، حيث انخفض الدعم للتطبيع إلى 13% فقط خلال الفترة من ديسمبر 2023 إلى يناير 2024.

13% فقط من المغاربة يدعمون التطبيع والنظام المغربي ماض في تعزيز علاقاته مع الصهاينة

استطلاع رأي يؤكد مخالفة المغاربة لموقف ملكهم وأكثر الدول لديهم تقديراً هي #قطر و #تركيا. ولا يوجد ذكر للإمارات حليفة #المغرب pic.twitter.com/YjT0b5U9fl — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 9, 2024