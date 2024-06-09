الرئيسية » الهدهد » ضربة لسيادة مصر .. ماذا تعني سيطرة إسرائيل الكاملة على محور فيلادلفيا؟!

ضربة لسيادة مصر .. ماذا تعني سيطرة إسرائيل الكاملة على محور فيلادلفيا؟!

بقلم
السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا

وطن – في ضربة قوية للسيادة المصرية، أكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على محور فيلادلفيا، الفاصل بين غزة ومصر، بطول يمتد لـ14.5 كلم.

جاءت السيطرة الإسرائيلية بعد توسيع التوغل بمدينة رفح بالتقدم غرباً وصولاً إلى شاطئ البحر.

تعقب هذه الخطوة إعلان الاحتلال السيطرة النارية على الشريط الحدودي بين غزة ومصر، مما يعني قطع العلاقة الجغرافية بين غزة ومصر رسمياً، وإطباق الحصار الكامل على غزة من جميع النواحي.

  • اقرأ أيضا:
إسرائيل تدوس سيادة مصر.. تعرف على “محور فيلادلفيا” وتفاصيل ما يحدث هناك

قد يعجبك أيضاً

السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا

ضربة لسيادة مصر .. ماذا تعني سيطرة إسرائيل الكاملة على محور فيلادلفيا؟!

راقصة شعبية مسنة في المغرب

زلزال في المغرب.. والسبب راقصة مسنة ومحجبة!!

خطة إسرائيلية لتسليم غزة لإحدى العائلات

إحباط خطة إسرائيلية سرية أفشلتها حماس لتسليم غزة لعائلة مسلحة

انهيار المنظومة الصحية والنفسية لدولة الاحتلال

متلازمة طوفان الأقصى.. الموت البطيء للإسرائيليين

إجراءات صارمة للحجاج في السعودية

السعودية تواصل تضييقها على الحجاج…فما الجديد؟

خليفة سراج الدين حقاني في الإمارات

نظام المهداوي يكتب: أمر جديد وصل لابن زايد ولابن سلمان: استقبلوا حقاني واحسنوا ضيافته

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior