ضربة لسيادة مصر .. ماذا تعني سيطرة إسرائيل الكاملة على محور فيلادلفيا؟!

وطن – في ضربة قوية للسيادة المصرية، أكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على محور فيلادلفيا، الفاصل بين غزة ومصر، بطول يمتد لـ14.5 كلم.

جاءت السيطرة الإسرائيلية بعد توسيع التوغل بمدينة رفح بالتقدم غرباً وصولاً إلى شاطئ البحر.

تعقب هذه الخطوة إعلان الاحتلال السيطرة النارية على الشريط الحدودي بين غزة ومصر، مما يعني قطع العلاقة الجغرافية بين غزة ومصر رسمياً، وإطباق الحصار الكامل على غزة من جميع النواحي.