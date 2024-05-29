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إسرائيل تعلن سيطرتها الكاملة على محور فيلادلفيا وتزعم العثور على 20 نفقا

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إسرائيل تعلن سيطرتها الكاملة على محور فيلادلفيا وتزعم العثور على 20 نفقا

وطن – قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن جيش الاحتلال سيطر عمليا على محور فيلادلفيا بالكامل، وزعمت أنه تم العثور على 20 نفقاً بعضها “أنفاق تهريب” في منطقة العبور إلى مصر في المحور الواقع على طول المنطقة الحدودية بين قطاع غزة المحاصر ومصر، جنوبي قطاع غزة.

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الجانب الإسرائيلي أطلع الجانب المصري على “جميع المعطيات” المتعلقة بالمنطقة؛ وادعى جيش الاحتلال “العثور على عشرات الصواريخ على طول محور فيلادلفيا جاهزة للإطلاق باتجاه أراضي إسرائيل”، وزعم إن حماس وضعت الصواريخ عمدا على مسافة قصيرة جدا من الحدود المصرية.

مصر تنفي مزاعم الأنفاق

الأمر الذي نفاه مصدر مصري رفيع، مؤكداً عدم وجود أي اتصالات مع إسرائيل بشأن ما وصفها بالادعاءات الإسرائيلية بوجود أنفاق على حدود قطاع غزة مع مصر، وفق ما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” المقربة من السلطات المصرية.

وكانت مصادر إعلامية تابعة للعدو الصهيوني، أفادت الأربعاء، بأن جيش الاحتلال باشر توسيع عملياته في مدينة رفح، مع تقدم القوات الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، في جنوب قطاع غزة.

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وتقدر هيئة البث الإسرائيلية أنه تم إجلاء ما يقرب من مليون من سكان غزة من رفح حتى الآن.

محور صلاح الدين

وأبلغ وزير الجيش الصهيوني يوآف غالانت، الاثنين، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اعتزام إسرائيل تصعيد هجومها البري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويمتد محور صلاح الدين، الذي يشار إليه عمومًا باسم “محور فيلادلفيا”، من البحر الأبيض المتوسط شمالًا إلى معبر كرم أبو سالم جنوبًا على طول الحدود المصرية، ويغطي حوالي 14 كيلومترًا داخل قطاع غزة.

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منذ 6 مايو/أيار، نفذ جيش الاحتلال عمليات برية في رفح، مما أدى إلى تهجير 810.000 فلسطيني، كما أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، انخرطت إسرائيل في عدوان همجي على غزة، وكانت القاهرة حذرت في يناير 2024 من أن أي تحرك إسرائيلي نحو احتلال محور صلاح الدين (محور فيلادلفيا) في قطاع غزة، سيؤدي إلى تهديد جدي وخطير للعلاقات المصرية الإسرائيلية.

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