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شك في سلوكها فقتلها ودفن جثتها في المطبخ.. جريمة قتل مروعة تهز مصر!

بقلم
مصري يقتل زوجته

وطن – شهد الشارع المصري جريمة بشعة أثارت جدلاً واسعاً، حيث أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته بعدما شك في سلوكها.

حيث استخدم الزوج سلاحاً نارياً لإطلاق النار على زوجته، ودفنها في المطبخ لمدة 3 أيام لإخفاء معالم جريمته.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغاً بانبعاث رائحة كريهة من منزل الجريمة، وانتقلت قوة أمنية إلى المكان لتعاين ما حدث. فيما تبين أن رجلاً يبلغ من العمر 40 عاماً قتل زوجته بسلاح خرطوش ودفنها داخل المطبخ، وقام بتغطية جثتها بالرمال.

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