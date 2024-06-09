شك في سلوكها فقتلها ودفن جثتها في المطبخ.. جريمة قتل مروعة تهز مصر!

وطن – شهد الشارع المصري جريمة بشعة أثارت جدلاً واسعاً، حيث أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته بعدما شك في سلوكها.

حيث استخدم الزوج سلاحاً نارياً لإطلاق النار على زوجته، ودفنها في المطبخ لمدة 3 أيام لإخفاء معالم جريمته.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغاً بانبعاث رائحة كريهة من منزل الجريمة، وانتقلت قوة أمنية إلى المكان لتعاين ما حدث. فيما تبين أن رجلاً يبلغ من العمر 40 عاماً قتل زوجته بسلاح خرطوش ودفنها داخل المطبخ، وقام بتغطية جثتها بالرمال.

🛑 شكّ في سلوك زوجته فقتلها ودفنها في المطبخ وغطاها بالرمال.. #تفاصيل جريمة قتل مأساوية هزّت الشارع المصري وتصدرت التريند pic.twitter.com/4jqgoVGm4T — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 9, 2024