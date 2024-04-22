جديد جريمة هزت مصر.. الإعدام لقاض قتل زوجته المذيعة شيماء جمال أوصت به نيابة النقض

وطن – عادت جريمة قتل القاضي المصري بمجلس الدولة أيمن حجاج، لزوجته الإعلامية شيماء جمال، للواجهة مجددا في مصر وتصدرت محركات بحث جوجل، عقب حجز محكمة النقض، الاثنين، أولى جلسات طعن “حجاج” وشريكه بالجريمة المقاول حسين محمد الغرابلي، على حكم «الجنايات» بإعدامهما، بتهمة قتل شيماء عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وهي الجريمة التي وقعت في يونيو الماضي وهزت مصر، وذهب ضحيتها المذيعة المصرية “شيماء جمال” على يد زوجها القاضي بمجلس الدولة أيمن حجاج.

وأوصت نيابة النقض في محكمة جنايات الجيزة، الاثنين، بتأييد حكم إعدام زوج الإعلامية شيماء جمال القاضي أيمن حجاج، وشريكه المقاول الغرابلي بعد ثبوت التهمة عليهما.

والدة الإعلامية شيماء جمال بعد تأجيل طعن المتهمين: كان نفسي أروح المقابر وأفرّحها بالحكم.. بس ربنا هيجيب حقها pic.twitter.com/pEQeJOoICm — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) April 22, 2024

حكم بإعدام أيمن حجاج لقتله زوجته شيماء جمال أوصت به نيابة النقض

وتفجرت تفاصيل القضية في 28 يونيو الماضي، حينما تم الكشف عن جثة المذيعة القتيلة مدفونة ومشوهة في إحدى المزارع النائية بالجيزة.

وكان الزوج القاتل أيمن حجاج يعمل مستشارا بإحدى الجهات القضائية البارزة في مصر، ويقال إنه ارتكب جريمته إثر خلاف بينه وبين المجني عليها المذيعة شيماء جمال، التي هددته بإخبار زوجته الأولى بزواجهما العرفي فثار غضبه ونشأت بينهما مشادة كلامية، مما دفعه إلى ارتكاب جريمته.

وبعد أن نفذ جريمة القتل أبلغ الزوج مركز شرطة الشيخ زايد، عن اختفاء زوجته المذيعة شيماء جمال، بعد غيابها لفترة طويلة، بعد خروجهما معًا لشراء بعض الأغراض.

🛑النقض تحدد جلسة 8 يوليو لحسم مصير القاضي السابق في قضية قتـ،ل زوجته المذيعة شيماء جمال pic.twitter.com/mD3v3pRDb9 — Shorouk News (@Shorouk_News) April 22, 2024

شهادة أحد المشاركين

ولكن أحد شركاء الجريمة ذهب للشرطة وأخبرهم أن زوج الضحية هو القاتل وأنه يعرف مكان دفن جثتها، مضيفا أنه شريك في الجريمة.

وهرعت قوة أمنية برفقة الشريك إلى مزرعة بمدينة البدرشين بالجيزة، حيث أرشدت الشرطة إلى حديقة المزرعة حيث قام الجاني بدفن الضحية شيماء جمال.

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ووقتها تم انتشال الجثة بحضور الطبيب الشرعي. وبها تشوهات في الوجه وسحق في عظام الجمجمة. وأثبتت التحقيقات أن المجني عليها هي الزوجة الثانية للجاني، وأنها أرادت أن تعلن أمام الجمهور زواجهما العرفي، لكنه رفض، فهددته بإخبار زوجته الأولى وأسرته.

#مصر نيابة النقض توصي بإعدام القاضي السابق أيمن حجاج والمتهم بقتل زوجته الإعلامية #شيماء_جمال.. والمحكمة تحدد 8 يوليو للنطق بالحكم في طعن المتهمين pic.twitter.com/KthQ0MWh8q — Dr.fareselmasry (@dr_fareselmasry) April 22, 2024

اختفى تمهيداً للهروب

وكشفت تحقيقات النيابة العامة اشتراك الاثنين في التخطيط والتنفيذ للجريمة، وتبين اختفاء القاضي أيمن حجاج في محافظة السويس وتم القبض عليه قبل هروبه إلى خارج البلاد.

وكان النائب العام المصري قد قرر في 7 يوليو الماضي، إحالة كل من القاضي والذي كان يعمل في مجلس الدولة وشريكه الذي يعمل معه في مقاولات وأعمال أخرى، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات المختصة بتهمة قتل المذيعة شيماء جمال زوجة القاضي وعدة اتهامات أخرى.

قٌتلت غدرًا

وقال موقع “المصري اليوم” إن والدة «شيماء» وصلت إلى دار القضاء العالي، لحضور جلسة الطعن رفقة عدد من أقاربها، إذ رفعوا صور المجني عليها.

وقالت أمها إن ابنتها قٌتلت غدرًا على يد زوجها بمعاونه شريكه، مشيرةً إلى أن ابنتها كان لديها خلاف مع زوجها المتهم لإشهار زواجهما، فأقنعها بأنه اشترى لها مزرعة في البدرشين حيث استدرجها إلى هناك بزعم مصالحتها، وارتكب جريمته بدم بارد، مرددةً: «عايزة القصاص القانوني العادل».