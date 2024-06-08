متلازمة طوفان الأقصى.. الموت البطيء للإسرائيليين

وطن – تشهد إسرائيل ارتفاعاً حاداً في معدلات الإصابة بالأمراض العقلية والنفسية، وزيادة في حالات الانتحار بين الجنود بعد عملية طوفان الأقصى.

فسر العلماء هذه الظاهرة كنتيجة للمعارك القاسية في قطاع غزة وضربات المقاومة غير المتوقعة. أفادت التقارير بأن 30 ألف جندي إسرائيلي اتصلوا بالخط الساخن للصحة النفسية.

تدفع دولة الإحتلال الإسرائيلي ثمناً باهظة جراء حربها في قطاع #غزة. فمع تردي الوضع الاقتصادي والصحي يعاني الكيان من الأمراض والاضطرابات النفسية التي يتعرض لها جنوده في غزة وهذه الحالات تتطلب الموارد وأطباء متوفرون مع توقعات بزيادة اعداد الذين تعرضوا لصدمات نفسية pic.twitter.com/CuJmZ4oGnW — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 8, 2024