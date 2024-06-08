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متلازمة طوفان الأقصى.. الموت البطيء للإسرائيليين

بقلم
انهيار المنظومة الصحية والنفسية لدولة الاحتلال

وطن – تشهد إسرائيل ارتفاعاً حاداً في معدلات الإصابة بالأمراض العقلية والنفسية، وزيادة في حالات الانتحار بين الجنود بعد عملية طوفان الأقصى.

فسر العلماء هذه الظاهرة كنتيجة للمعارك القاسية في قطاع غزة وضربات المقاومة غير المتوقعة. أفادت التقارير بأن 30 ألف جندي إسرائيلي اتصلوا بالخط الساخن للصحة النفسية.

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متلازمة طوفان الأقصى.. الموت البطيء للإسرائيليين

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