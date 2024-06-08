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السعودية تواصل تضييقها على الحجاج…فما الجديد؟

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إجراءات صارمة للحجاج في السعودية

وطن -أكد مفتي السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أن الحج دون تصريح يعد “إثماً” وأن الالتزام بتعليمات السلطات والتطعيم إجباري.

أشار إلى الجهود “العظيمة” التي تبذلها المملكة لخدمة الحرمين، مؤكداً على وجوب احترام هذه المجهودات.

تتضمن الإجراءات الصارمة إجبارية التصريح، الالتزام بالتعليمات الأمنية، وفرض غرامات مالية وإبعاد المخالفين من الحرم ومكة المكرمة، رغم حصولهم على تأشيرات دخول. كما تمنع التعليمات رفع أي شعارات سياسية، خاصة المتعلقة بدعم فلسطين، إنصياعاً لأوامر ولي العهد محمد بن سلمان، لمنع تحول الحج إلى مظاهرة سياسية، وتقوم السلطات باعتقال من يظهر تعاطفاً مع الفلسطينيين.

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السعودية تواصل تضييقها على الحجاج…فما الجديد؟

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