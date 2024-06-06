الحج ليس آمناً.. السعودية تتصيد الحجيج وتلقي بهم إلى جلاديهم

وطن – في شهر مايو المنقضي، اعتقلت السلطات السعودية رجل الأعمال الليبي عبد الرحمن قاجة خلال قدومه لأداء مناسك العمرة. تم تأكيد خبر اعتقال قاجة دون الكشف عن أسباب واضحة لهذا الإجراء، مما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية.

الحوادث المشابهة لاعتقالات خلال موسم العمرة أو الحج ليست الأولى من نوعها، حيث يشير العديد من النشطاء إلى أن المملكة تستغل هذه المناسبات لاعتقال وترحيل حجاج لديهم تتبعات قضائية في بلدانهم الأصلية.

مصيدة الحج”.. اعتقالات #السعودية للحجيج خلال موسم الحج تطفو من جديد.. في اعتداء واضح على حقوقهم بعد أن تستغلهم ماديا وتمنحهم التأشيرة بشكل قانوني pic.twitter.com/1BZFWVtuVl — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 6, 2024