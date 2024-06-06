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الحج ليس آمناً.. السعودية تتصيد الحجيج وتلقي بهم إلى جلاديهم

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الحج ليس آمنا في السعودية

وطن – في شهر مايو المنقضي، اعتقلت السلطات السعودية رجل الأعمال الليبي عبد الرحمن قاجة خلال قدومه لأداء مناسك العمرة. تم تأكيد خبر اعتقال قاجة دون الكشف عن أسباب واضحة لهذا الإجراء، مما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية.

الحوادث المشابهة لاعتقالات خلال موسم العمرة أو الحج ليست الأولى من نوعها، حيث يشير العديد من النشطاء إلى أن المملكة تستغل هذه المناسبات لاعتقال وترحيل حجاج لديهم تتبعات قضائية في بلدانهم الأصلية.

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