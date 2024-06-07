“القاتل يكرر جريمته” كارثة خمور مغشوشة جديدة تضرب المغرب

وطن – شهد المغرب حادثة مأساوية جديدة، حيث لقي عشرات الأشخاص مصرعهم أو أصيبوا جراء تناولهم خمورًا مغشوشة مسممة بالميثانول.

أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 8 أشخاص، بينما أفادت مصادر إعلامية محلية بأن العدد الفعلي للوفيات قد بلغ 15.

قامت السلطات بتوقيف شخصين للاشتباه في تورطهما بصناعة وبيع هذه المواد الضارة بالصحة، وتم وضعهما تحت المراقبة الطبية في انتظار تطورات وضعهما الصحي.

🔴كارثة أصبحت معتادة في #المغرب وتتكرر باستمرار.. مصرع وإصابة عشرات المغاربة بسبب تناول #خمور مغشوشة وتفاصيل مؤلمة عن الكارثة pic.twitter.com/FuFaPeZdE5 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 7, 2024