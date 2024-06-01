هجوم جاد حاد من باسم يوسف على الإعلامي البريطاني بيرس مورغان.. ماذا حدث؟

وطن – شنّ الإعلامي المصري باسم يوسف، هجوماً عنيفاً على الإعلامي البريطاني بيرس مورغان.

وقال باسم يوسف خلال حضوره ندوة على هامش “منتدى الإعلامي العربي”: “أنا لا أعلم لماذا يهتم الناس بأن بيرس مورغان يغير رأيه، هو رجل يسعى للتريند وزيادة المشاهدات، حيث يستضيف الأشخاص ويجلس معهم من أجل رفع عدد المشاهدات، ورأيه ليس مهماً أبداً، لأنه يهتم فقط بالتريند وعن ماذا سيتحدث! لذلك لا يهم أنه غيّر رأيه”.

وأضاف: “بيرس رجل يمتلك منصة إعلامية نظهر عليها كي نوصل فكرتنا لمشاهديه ليس أكثر، أما عن اهتمامنا بتغيير رأيه فهذا يكون فقط من الجانب العاطفي لدينا”.

مناظرة سابقة

وكان باسم يوسف قد خاض مناظرة إعلامية مع بيرس مورغان في بداية أحداث غزة وشنّ خلالها هجوماً ساخراً على الإعلام الغربي الذي يساند الاحتلال في تلفيق أكاذيب غير حقيقة عما كان يجري في قطاع غزة وقتها.

الهجوم على باسم يوسف

وفي تصريحات أيضا، قال باسم يوسف، إنه يواجه هجوما ضده منذ 15 عامًا بأشكال مختلفة، ويتم اتهامه بأنه يستفيد من الحروب والثورات.

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وأوضح يوسف، أنه حتى إذا قرر السكوت، يتم توجيه اللوم إليه لسكوته، ولو تحدث يتم لومه على طريقة كلامه.

وأرجع باسم يوسف ذلك، إلى تعاظم دور السوشيال ميديا واصفا إياها بأنها “رمال ناعمة”.

وأشار إلى أنه إذا أتته فرصة للحديث، فإنه يستغلها في توضيح بعض الأمور، خصوصًا أن العرب يتحدثون من منطلق قوة في مواجهة السردية الغربية.