إسرائيل تفسر مجزرة رفح للولايات المتحدة.. رواية تل أبيب تتحدث عن انفجار خزان وقود

وطن – تلقت الولايات المتحدة، معلومات من مسؤولين في إسرائيل حول المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مدينة رفح، وأسفرت عن سقوط 45 شهيدا بعد قصف خيام النازحين.

ونقلت شبكة “إي بي سي” عن مسؤول أميركي، قوله إن “شظية أو شيء آخر” نتيجة الضربة، تسبب في إشعال خزان وقود، لافتا إلى أن “الخزان كان على مسافة 100 متر من موقع الضربة”.

وأضاف أن خزان الوقود “اشتعل وتسبب في الحريق الهائل”، الذي دمر خيام النازحين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليست لديها أية معلومات لتؤكد أو تعترض على (الرواية الإسرائيلية)، وأنها بصدد فهم ما حدث وتنتظر إجراء إسرائيل لتحقيقها وتحديد الإجراء المتخذ فيما بعد.

وذكر المسؤول أيضًا أن الولايات المتحدة لا ترى أن ما يحدث في رفح هو هجوم بري كبير حذرت منه مرارا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد تحدث عن أنه يحقق في “ملابسات الهجوم”، زاعما أنه يبدي عن سقوط أي مدني.

بدورها، طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إسرائيل، باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، بعد الغارة التي تسببت في استشهاد 45 شخصًا.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: “لإسرائيل الحق في ملاحقة حماس، وبلغنا أن هذه الغارة قتلت اثنين من كبار إرهابيي حماس المسؤولين عن هجمات ضد المدنيين الإسرائيليين.. لكن كما أوضحنا، يجب على إسرائيل أن تتخذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين”.

وأضاف أن الحكومة الأميركية “تتعامل بشكل فعال” مع الجيش الإسرائيلي وآخرين على الأرض لتقييم ما حدث.

ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الضربة بأنها حادث مأساوي، مشيرا إلى أن حكومته تحقق فيه.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي في إدانات دولية واسعة، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الغارة “قتلت عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت”.

وأضاف في منشور على منصة إكس: “لا يوجد مكان آمن في غزة. يجب وضع حد لهذه الفظائع”.

ودان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، الهجوم الإسرائيلي على خيام اللاجئين في رفح والذي ضم العديد من الأطفال.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه “غاضب” من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، وأضاف على منصة إكس: “هذه العمليات يجب أن تتوقف. لا توجد مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين”.

Outraged by the Israeli strikes that have killed many displaced persons in Rafah.

These operations must stop. There are no safe areas in Rafah for Palestinian civilians.

I call for full respect for international law and an immediate ceasefire.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 27, 2024