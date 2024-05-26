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مجزرة رفح .. إسرائيل تنتقم من النازحين بـ14 الف طن متفجرات بعد كمين جباليا الذي أذلها

بقلم
مجزرة رفح .. اسرائيل تنتقم من النازحين بـ14 الف طن متفجرات بعد كمين جباليا الذي أذلها

وطن – ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم النازحين بمنطقة “البركسات” شمال غرب مدينة رفح، ذهب ضحيتها عدد كبير من الشهداء والجرحى، عقب استهداف الاحتلال خيام النازحين قرب مخازن “الأونروا” شمال غربي رفح الفلسطينية بـ 8 صواريخ على الأقل خلفت حرائق هائلة بفعل القصف الذي ضرب المخيم.

وأفادت مصادر محلية، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 35 شهيدا حتى اللحظة مع توقعات بارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة.

وفيما تواصل المستشفيات الميدانية العاملة غرب المدينة استقبال الجثامين لا يزال عدد كبير من المصابين في المخيم، وتواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات في الوصول إليهم.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال قصف مخيم النازحين شمال غربي رفح بـ7 صواريخ يزن الواحد منها 2000 رطل من المتفجرات.

مجزرة رفح

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عدداً من الجثث المتفحمة وعناصر الإنقاذ والمواطنين يحاولون استخراجها من تحت الركام.

ويسمع صوت أحد الأشخاص يقول: “اتفرجوا يا عالم.. حسبنا الله ونعم الوكيل” .

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وتأتي هذه المجزرة بعد عملية القسام في جباليا، السبت، والتي أسفرت عن أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين خلال عملية مركبة شمال قطاع غزة، حيث استدرجت المقاومة قوة إسرائيلية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.

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حماس تدين المجزرة

وأدانت حركة حماس، المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال، مساء الأحد، في مخيم للنازحين برفح.

وقالت حركة حماس، في بيان تداولته وسائل إعلام فلسطينية: «في جريمة حرب مروعة، أقدم جيش الاحتلال الصهيوني المجرم على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المواطنين النازحين في الخيام غرب مدينة رفح، مساء اليوم، وذلك في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين.”

وكان قد أعلن الجيش المجرم أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحدٍ واستهتارٍ تام وتجاهلٍ لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف عدوانه على رفح.

وحملت الحركة «الإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن بشكلٍ خاص المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة، والتي لم يكن للكيان الصهيوني أن يرتكبها لولا الدعم الأميركي والضوء الأخضر له لاجتياح رفح، رغم اكتظاظها بالمواطنين النازحين».

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