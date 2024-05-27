“قصة أصحاب الأخدود”.. ورقة من المصحف وجدت في جيب شهيدة بمجزرة رفح (فيديو)

وطن – عثر عناصر الإنقاذ والدفاع المدني في جيب امرأة ارتقت شهيدة في مجزرة رفح، على مصحفاً صغيراً احتوى بعد أن طاله الحريق على آيتين كريمتين من سورة البروج، تعبران عن واقع حال أهالي قطاع غزة وهما (قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود).

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت، يوم أمس الأحد، ثمانية صواريخ على مخيمات النزوح المؤقتة التي تؤوي النازحين بالقرب من مستودعات “الأونروا” التي تضم المساعدات الحيوية، مما أدى إلى استشهاد 35 فلسطينيا حرقاً وهم أحياء تحت الخيام، وأصيب أكثر من 20 آخرين في المخيم الواقع بمنطقة يفترض أنها آمنة ويوجد بها عشرات آلاف النازحين.

“قتل أصحاب الأخدود”

وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، شوهد أحد الأشخاص وهو يمسك بأوراق المصحف ويقرأ الآية القرآنية فوق جثمان الشهيدة “شذا رمضان”/ مردداً قوله تعالى” والسماء ذات البروج* واليوم الموعود* وشاهد ومشهود* قتل أصحاب الأخدود * النار ذات الوقود* إذ هم عليها قعود ).

📍📍(قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود) آياتٌ كريمة من سورة البروج، وجدتا في جيب امرأة ارتقت في #مجزرة_رفح،

💔😢

كما ذكر ابن شقيقتها، وكأنهما تصفان حال أهالي قطاع غزة.

😔 pic.twitter.com/oEZh3gfLSg — أبو عمرو (@khalidalmaktari) May 27, 2024

وذكرت مصادر فلسطينية أن عددا كبيرا من جثث الشهداء، ومن الإصابات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وصلوا إلى عيادة تل السلطان.

وكانت منظمة “آكشن إيد” الدولية أدانت اليوم الاثنين، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في أحد المخيمات بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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وقالت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إنها “تعبر عن غضبها وحزنها إزاء الهجمات الأخيرة التي وقعت في غرب رفح.”

يُذكر أن مجزرة رفح جاءت بعد يومين فقط من إصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أوامر لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف فوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.