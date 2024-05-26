اتهامات للنظام المصري بتحمل مسؤولية مجزرة الخيام في رفح

وطن – اتهم الإعلامي المصري المعارض أسامة جاويش، النظام المصري بأنه المسئول عن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال جاويش في منشور عبر حسابه بمنصة “إكس“: “النظام المصري مسؤول عن مجزرة رفح.. قيادات الجيش المصري مسؤولة عن مجزرة رفح”.

النظام المصري مسؤول عن مجزرة رفح قيادات الجيش المصري مسؤولة عن مجزرة رفح إسرائيل ارتكبت الجريمة تحت سمعكم وبصركم وصمتكم وعجزكم وتواطئكم وغضكم الطرف عن انتهاك إسرائيل للملحق الأمني الخاص بمحور فلادلفيا في اتفاقية كامب ديفيد المجزرة حدثت في منطقة تل السلطان والتي تقع بالقرب من… — Osama Gaweesh (@osgaweesh) May 26, 2024

وأضاف أسامة جاويش: “إسرائيل ارتكبت الجريمة تحت سمعكم وبصركم وصمتكم وعجزكم وتواطئكم وغضكم الطرف عن انتهاك إسرائيل للملحق الأمني الخاص بمحور فلادلفيا في اتفاقية كامب ديفيد”.

وتابع: “المجزرة حدثت في منطقة تل السلطان والتي تقع بالقرب من الحدود المصرية ومحور فلادلفيا ولم يحرك أحد ساكنا في مصر”.

وختم قائلا: “السيسي مجرم بقدر نتنياهو ومن يدافع عنه ببساطة هو مجرم يبرر جرائم الصهاينة بحق الفلسطينيين في رفح.. نعيش أحط وأحقر حقبة في التاريخ المصري القديم والحديث”.

مجزرة الخيام في رفح

وفي اليوم الـ234 للحرب الإسرائيلية على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة بقصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الأونروا غربي رفح.

وأدت المجزرة الإسرائيلية، إلى استشهاد 35 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء. ووقعت المجزرة في منطقة كان جيش الاحتلال قد صنفها ضمن “المناطق الآمنة”.

#مجزره_رفح ..

🎥مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال قصف مخيم النازحين شمال غربي #رفح بـ7 صواريخ يزن الواحد منها 2000 رطل من المتفجرات. pic.twitter.com/4mF5WTGrFd — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 26, 2024

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الماضية.

وأضاف في بيان، أن مناطق ومراكز النزوح المستهدفة مناطق اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي آمنة.

🎥لحظة قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مدينة #رفح وارتكاب مجزرة ارتقى خلالها 30 شهيداً على الاقل. #مجزره_رفح pic.twitter.com/lc5Ve9C669 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 26, 2024

وأكد المكتب الإعلامي، استشهاد وإصابة 190 مواطنا في قصف إسرائيلي استهدف مراكز الإيواء بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح أن رسالة الاحتلال من استهداف مراكز النزوح هي أن المحرقة ضد الفلسطينيين مستمرة، حاثا محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

تعليق حركة حماس

من جانبها، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن بشكل خاص، المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة، ودعت إلى تصعيد الفعاليات الجماهيرية الغاضبة والضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي.