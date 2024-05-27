عالم الزلازل يظهر مجددا بعد منشور مرعب.. حذر من هزات أرضية عنيفة

وطن – بعد منشور كتبه مؤخرا وأثار رعبا في الأيام الماضية، ظهر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، في مقطع فيديو، ليؤكد على تحذيراته من سلسلة زلازل متفرقة وشيكة تمتد حتى الاثنين.

وقال هوغربيتس، في مقطع فيديو، إن الاقترانات الكوكبية قد تؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي بشكل عام على مدار هذا الأسبوع، كاشفا عما أسماه “الهندسة الفلكية الحرجة” التي قد تتسبب في عدة زلازل قوية اليوم وغدا.

وأضاف أن عمليات الاقتران الكوكبي مع عطارد قد تؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي بشكل عام على مدار هذا الأسبوع.

وتابع: “سيكون لدينا اقترانات كوكبية أعلى من المتوسط طوال الأسبوع، في المقام الأول مع المريخ، الشمس وعطارد وزحل يوم 27، أما يوم 28 فستكون الاقترانات بين الشمس وعطارد والمريخ، ثم في اليوم 30، الشمس وعطارد ونبتون، وسيكون هناك أيضًا اقتران مع الأرض وعطارد وأورانوس، وسيكون ذلك يوم 31، آخر يوم من شهر مايو”.

وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة زلزالية واضحة، في نطاق 6 درجات، وربما زلزال بقوة 7 درجات.

زلزال متزامن مع التحذيرات

وبالتزامن مع تحذيرات العالم الهولندي، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقوع زلزال قوي بلغت شدّته 6.3 درجات على مقياس ريختر قبالة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادي صباح الأحد.

ولم يتسبب الزلزال في إطلاق تحذير من خطر حصول تسونامي.

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وتم رصد الزلزال على عمق 29 كيلو مترا في البحر على بعد حوالي 83 كيلو مترا شمال غرب عاصمة الأرخبيل، بورت فيلا.

وأفاد مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادي، بأنه من غير المتوقع أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مدّ عال، ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع أضرار في فانواتو.

شهرة العالم الهولندي

وسبق أن توقع العالم الهولندي حدوث زلزال تركيا المدمر العام الماضي، وهو ما أكسبه شهرة كبيرة حول العالم وباتت توقعاته محل اهتمام كبير من وقتها.

ويزعم فرانك هوغربيتس الذي يترأس الهيئة الفلكية SSGEOS أن يعتمد في توقعاته على ما يسمى “هندسة الكواكب” فلكيا وربطها بالأنشطة الزلزالية على الأرض.

وهو ما يعارضه العلم ويرفضه العديد من العلماء الذين علقوا على تنبؤات العالم الهولندي، مؤكدين أن توافقها مع الواقع أحيانا هي محض صدفة، وأنه لا يمكن أبدا تحديد الزلازل وموعدها بناء على حركة الكواكب وأن ما يدعيه هوغربيتس هو درب من الخيال.